Экс-менеджеров «Ленэнерго» ждет колония

Московский районный суд Петербурга вчера приговорил бывшего гендиректора ПАО «Ленэнерго» Андрея Сорочинского к четырем годам заключения в исправительной колонии общего режима, бывшего директора по финансам Дениса Слепова – к трем, им также запрещено занимать руководящие должности в течение трех лет после отбытия срока. Они злоупотребили своими полномочиями и умышленно причинили компании ущерб, повлекший тяжкие последствия. В 2013–2015 гг. «Ленэнерго» разместила на депозиты в банке «Таврический» более 13 млрд руб., около 10 млрд из которых после объявления санации было конвертировано в субординированные депозиты на 20 лет под 0,5%. Из-за этого сетевая компания не смогла своевременно исполнить обязательства перед контрагентами и выплатила в качестве неустойки более 228 млн руб. Кроме этого «Ленэнерго» подала к Сорочинскому и Слепову иск более чем на 8 млрд руб., он будет рассматриваться в рамках отдельного гражданского судопроизводства для установления точной суммы ущерба. Ведомости

Генплан скорректирован под аэроэкспресс

В генплан Петербурга внесены коррективы для строительства линии аэроэкспресса между аэропортом «Пулково» и Витебским вокзалом, сообщила пресс-служба городской администрации. Будет построена новая железнодорожная линия в 8 км от аэропорта до станции Шушары, где она присоединится к существующим путям. Реализация проекта предполагается на основе ГЧП. Уже завершена разработка основных проектных решений по строительству новой трассы: определены технические и технологические решения по всем видам работ, границы необходимых земельных участков, инженерные нагрузки от зданий и сооружений новой линии, разработан график движения. Время в пути – 25 минут. Рассматривается возможность организации остановки в Купчине. Ведомости

ВТБ кредитует «Петровича»

Банк ВТБ установил DIY-ритейлеру «Петрович» (ООО «Строительный торговый дом «Петрович») кредитный лимит на 2 млрд руб., сообщает пресс-служба банка. Средства могут быть направлены на пополнение оборотных средств и рефинансирование затрат по строительству третьего магазина «Петрович» в Москве на Новорижском шоссе, который открылся в марте 2017 г. В рамках лимита компании будут предоставляться кредиты на срок до пяти лет. Процентная ставка за пользование средствами в сообщении не уточняется. Интерфакс

Рокировка в «Согазе»

Директором Санкт-Петербургского филиала АО «Согаз» назначена Марина Уральская, с 2014 г. занимавшая должность заместителя территориального директора «Согаза» по СЗФО по партнерским и розничным продажам. Она сменила Эдуарда Яблокова, который в качестве заместителя территориального директора по СЗФО будет отвечать за развитие бизнеса и взаимодействие с крупными корпоративными клиентами. До прихода в «Согаз» Уральская 11 лет работала в «Альфастраховании», возглавляла сначала Архангельский, а затем Петербургский филиалы компании. Ведомости