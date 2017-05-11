Статья опубликована в № 4318 от 11.05.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
$1,52 млрд
Составила выручка производителя видеоигр Electronic Arts в IV квартале 2016 финансового года (закончился 31 марта 2017 г.). Это на 16% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль компании выросла в отчетный период на 37% до $566 млн. За весь 2016 финансовый год выручка Electronic Arts выросла на 10,2% до $4,84 млрд, чистая прибыль упала на 18% до $967 млн. Продажи цифровых игр Electronic Arts в прошлом году выросли на 20% до $3,03 млрд, этот сегмент составил 61% всей выручки компании. Финансовые показатели превысили прогнозы аналитиков и самой компании, пишет Reuters. Ведомости
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