Статья опубликована в № 4319 от 12.05.2017 под заголовком: От редакции: Русские цифры

От редакции: Русские цифры

М. Стулов / Ведомости

Россия хочет построить цифровую экономику «как в остальном мире», отгораживаясь при этом от мира в целях безопасности.

Подписанная президентом «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 гг.» сильно отличается от предыдущей (2008 г.), которая ставила вполне конкретные задачи (обеспечить интернетом 75% населения, довести долю государственных электронных услуг до 100%, а долю электронного документооборота между органами власти – до 70%, обеспечить вхождение России в топ-20 международных рейтингов развития информационного общества – все эти показатели пока не достигнуты). В новом документе конкретики нет, правительству предписано до 1 октября утвердить перечень показателей реализации стратегии и ее план.

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