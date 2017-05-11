От редакции: Русские цифры
- Николай Эппле
- / Ведомости
Россия хочет построить цифровую экономику «как в остальном мире», отгораживаясь при этом от мира в целях безопасности.
Подписанная президентом «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 гг.» сильно отличается от предыдущей (2008 г.), которая ставила вполне конкретные задачи (обеспечить интернетом 75% населения, довести долю государственных электронных услуг до 100%, а долю электронного документооборота между органами власти – до 70%, обеспечить вхождение России в топ-20 международных рейтингов развития информационного общества – все эти показатели пока не достигнуты). В новом документе конкретики нет, правительству предписано до 1 октября утвердить перечень показателей реализации стратегии и ее план.
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