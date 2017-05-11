Netflix выгоняют из Каннов

Каннский фестиваль ввел новые правила, по которым в конкурсе могут участвовать только фильмы, выходящие во французских кинотеатрах. Это означает, что в конкурсе не смогут участвовать проекты Netflix или Amazon

Каннский кинофестиваль, главный фестиваль кинофильмов в мире, ввел новые правила для участников – с 2018 г. в конкурсе могут участвовать только те фильмы, у которых есть предварительные договоренности о прокате во французских кинотеатрах. Об этом 10 мая сообщила администрация фестиваля. Изменения были внесены после того, как французская гильдия кинопрокатчиков обвинила американский видеосервис Netflix в нарушении французских законов, регулирующих прокат.