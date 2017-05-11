Цифры. Тенденции. События

256 млн руб.

Заплатил в бюджет Москвы оператор наружной рекламы «Олимп», сообщил московский департамент СМИ и рекламы. В конце 2015 г. «Олимп» не смог расплатиться с властями по одному из двух договоров на право установки рекламных конструкций. Стороны судились, но в феврале 2015 г. подписали мировое соглашение. Деньги «Олимп» перечислил лишь в апреле: департамент объясняет задержку введением процедуры наблюдения в «Олимпе». Ведомости