Статья опубликована в № 4319 от 12.05.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
256 млн руб.
Заплатил в бюджет Москвы оператор наружной рекламы «Олимп», сообщил московский департамент СМИ и рекламы. В конце 2015 г. «Олимп» не смог расплатиться с властями по одному из двух договоров на право установки рекламных конструкций. Стороны судились, но в феврале 2015 г. подписали мировое соглашение. Деньги «Олимп» перечислил лишь в апреле: департамент объясняет задержку введением процедуры наблюдения в «Олимпе». Ведомости
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
- NEW подарки и скидки от наших партнеров