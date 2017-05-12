Активисты поневоле

В воскресенье на проспекте Сахарова пройдет митинг москвичей против сноса пятиэтажек. Желание прийти на него в группе в Facebook выразило около 6000 человек. В группе «Москвичи против сноса», созданной IT-менеджером, жительницей Савеловского района Кэри Гуггенбергер, сейчас 22 000 участников. По ее словам, она никогда не была активистом, а «из чего состоит политика, начала понимать только после объявления о старте программы». Сама Гуггенбергер выдвигаться в муниципальные депутаты не планирует, но поддержит участников группы, которые захотят пойти на осенние выборы. Жительница Марфина актриса Марина Перелешина рассказывает, что в среду в их доме прошло собрание собственников жилья, для чего пришлось разобраться со всеми юридическими тонкостями, поскольку ранее никто из жителей ни в чем подобном не участвовал. После начала истории со сносом жители ее дома решили идти самовыдвиженцами в муниципальные депутаты, говорит Перелешина: «Люди, которые не ходили на митинги и голосовали за [мэра Сергея] Собянина, прочитав закон, поняли, что это экспроприация жилья».

Гражданский активист Юлия Галямина считает, что реновация спровоцировала низовую активность и это может повысить явку на муниципальные выборы. Проблема новых активистов в том, что они плохо знают законы, «легко пугаются и верят слухам», полагает муниципальный депутат Елена Русакова: «Пока далеко до разговоров о необходимости другого правительства Москвы, но начались разговоры о том, что нужны другие муниципальные депутаты». С тем, что реновация раскачала неполитический протест, согласен и муниципальный депутат Константин Янкаускас: «Москвичи, голосовавшие за Собянина и «Единую Россию», поняли, что им подложили свинью. Относясь с настороженностью к оппозиции, они готовы защищать свою собственность». Этой историей Собянин ухудшил себе имидж, что может сказаться и на выборах мэра в 2018 г., полагает депутат: «Возможно, придется вмешаться и администрации президента, поскольку программа может бумерангом ударить по рейтингу президента в столице». Ранее федеральный чиновник говорил «Ведомостям», что администрация мониторит ситуацию с пятиэтажками, видит протестные настроения в Москве и обращает на это внимание президента.

Вернуть голоса Жители района Пресня собрали около 300 подписей под письмом президенту. Они требуют отозвать голоса, отданные на выборах в Госдуму за депутата-единоросса Николая Гончара, который стал соавтором законопроекта о реновации.

Социолог Денис Волков, один из авторов исследования «Самоорганизация гражданского общества в Москве», отмечает, что в последние годы есть тренд на увеличение гражданской активности по конкретным поводам, а «чем больше поводов, тем больше активности». «Но важны и общие настроения. Сейчас не 2011–2012 гг., авторитет власти высокий. Большинство активистов не против власти, а за диалог и за то, чтобы власть принимала их в расчет, они не оппозиционно настроены», – поясняет он. Потенциал у активистов, выступающих против реновации, большой, считает социолог: «В 2011–2012 гг. интерес к политике был эмоциональный, сейчас он рациональный».

Рост гражданской активности москвичей есть, но это не политизация, подчеркивает политолог Глеб Кузнецов: «Люди, наоборот, оказались отвлечены от политики проблемами, которые их волнуют больше, чем любые политические абстракции. История с реновацией встает в один ряд с протестами против «Платона», т. е. стихийными выступлениями по какой-либо теме. Если тема решается – люди возвращаются к обычной жизни, если нет, то политизация может произойти, но между образованием локальной группы по какой-то протестной теме и политическим антисистемным протестом большая дистанция». На муниципальные выборы реновация повлиять может, как и на выборы мэра, но на президентской кампании не скажется, уверен эксперт. Реновация заставила заинтересоваться политикой тех, кто раньше в этом замечен не был, согласен политолог Михаил Виноградов: «Люди увидели, что тема касается непосредственно их, и обнаружили, что московская повестка дня, которую засушивали и [Юрий] Лужков, и Собянин, превращая ее «в новости мэра, а не новости Москвы», не менее интересная, чем федеральная. Все это стало причиной вовлечения новых людей. Но дальше развилка прежняя: будут ли выборы и политика вызывать ажиотаж и ожидание изменений или раздражение – от этого зависит, сколько такая активность продержится».