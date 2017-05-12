Статья опубликована в № 4319 от 12.05.2017 под заголовком: Активисты поневоле

Активисты поневоле

Программа по сносу пятиэтажек повысила гражданскую активность москвичей, ранее не интересовавшихся политикой. Это не системный протест, но на выборы он повлиять может, считают эксперты
Программа реновации вывела на улицы тех, кто политикой раньше не интересовался
Программа реновации вывела на улицы тех, кто политикой раньше не интересовался
Максим Стулов / Ведомости

В воскресенье на проспекте Сахарова пройдет митинг москвичей против сноса пятиэтажек. Желание прийти на него в группе в Facebook выразило около 6000 человек. В группе «Москвичи против сноса», созданной IT-менеджером, жительницей Савеловского района Кэри Гуггенбергер, сейчас 22 000 участников. По ее словам, она никогда не была активистом, а «из чего состоит политика, начала понимать только после объявления о старте программы». Сама Гуггенбергер выдвигаться в муниципальные депутаты не планирует, но поддержит участников группы, которые захотят пойти на осенние выборы. Жительница Марфина актриса Марина Перелешина рассказывает, что в среду в их доме прошло собрание собственников жилья, для чего пришлось разобраться со всеми юридическими тонкостями, поскольку ранее никто из жителей ни в чем подобном не участвовал. После начала истории со сносом жители ее дома решили идти самовыдвиженцами в муниципальные депутаты, говорит Перелешина: «Люди, которые не ходили на митинги и голосовали за [мэра Сергея] Собянина, прочитав закон, поняли, что это экспроприация жилья».

Гражданский активист Юлия Галямина считает, что реновация спровоцировала низовую активность и это может повысить явку на муниципальные выборы. Проблема новых активистов в том, что они плохо знают законы, «легко пугаются и верят слухам», полагает муниципальный депутат Елена Русакова: «Пока далеко до разговоров о необходимости другого правительства Москвы, но начались разговоры о том, что нужны другие муниципальные депутаты». С тем, что реновация раскачала неполитический протест, согласен и муниципальный депутат Константин Янкаускас: «Москвичи, голосовавшие за Собянина и «Единую Россию», поняли, что им подложили свинью. Относясь с настороженностью к оппозиции, они готовы защищать свою собственность». Этой историей Собянин ухудшил себе имидж, что может сказаться и на выборах мэра в 2018 г., полагает депутат: «Возможно, придется вмешаться и администрации президента, поскольку программа может бумерангом ударить по рейтингу президента в столице». Ранее федеральный чиновник говорил «Ведомостям», что администрация мониторит ситуацию с пятиэтажками, видит протестные настроения в Москве и обращает на это внимание президента.

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Жители района Пресня собрали около 300 подписей под письмом президенту. Они требуют отозвать голоса, отданные на выборах в Госдуму за депутата-единоросса Николая Гончара, который стал соавтором законопроекта о реновации.

Социолог Денис Волков, один из авторов исследования «Самоорганизация гражданского общества в Москве», отмечает, что в последние годы есть тренд на увеличение гражданской активности по конкретным поводам, а «чем больше поводов, тем больше активности». «Но важны и общие настроения. Сейчас не 2011–2012 гг., авторитет власти высокий. Большинство активистов не против власти, а за диалог и за то, чтобы власть принимала их в расчет, они не оппозиционно настроены», – поясняет он. Потенциал у активистов, выступающих против реновации, большой, считает социолог: «В 2011–2012 гг. интерес к политике был эмоциональный, сейчас он рациональный».

Рост гражданской активности москвичей есть, но это не политизация, подчеркивает политолог Глеб Кузнецов: «Люди, наоборот, оказались отвлечены от политики проблемами, которые их волнуют больше, чем любые политические абстракции. История с реновацией встает в один ряд с протестами против «Платона», т. е. стихийными выступлениями по какой-либо теме. Если тема решается – люди возвращаются к обычной жизни, если нет, то политизация может произойти, но между образованием локальной группы по какой-то протестной теме и политическим антисистемным протестом большая дистанция». На муниципальные выборы реновация повлиять может, как и на выборы мэра, но на президентской кампании не скажется, уверен эксперт. Реновация заставила заинтересоваться политикой тех, кто раньше в этом замечен не был, согласен политолог Михаил Виноградов: «Люди увидели, что тема касается непосредственно их, и обнаружили, что московская повестка дня, которую засушивали и [Юрий] Лужков, и Собянин, превращая ее «в новости мэра, а не новости Москвы», не менее интересная, чем федеральная. Все это стало причиной вовлечения новых людей. Но дальше развилка прежняя: будут ли выборы и политика вызывать ажиотаж и ожидание изменений или раздражение – от этого зависит, сколько такая активность продержится».

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