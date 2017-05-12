Статья опубликована в № 4319 от 12.05.2017 под заголовком: Слова

Владимир Путин

«Россия <...> продолжит оказывать всестороннюю поддержку возобновлению прямого диалога между палестинцами и израильтянами».

Российский президент принял в Сочи лидера Палестинской автономии Махмуда Аббаса, незадолго до этого встречавшегося с президентом США. (ТАСС)

Александр Лукашенко

«Не я инициатор этой рыночной экономики. Это пришло из России. И мы вынуждены подстраиваться под эту экономику».

Президент Белоруссии возмутился препятствиями для продукции белорусской пищевой промышленности на российском рынке. («БелТА»)

Александр Колпаков

«Все самолеты, которые используются в специальном летном отряде (СЛО), – это самолеты только российского производства».

По словам руководителя управделами президента, самолеты Falcon 7X и А319, на которых летают высшие чиновники, не принадлежат СЛО. («Интерфак с»)