Слова
Владимир Путин
«Россия <...> продолжит оказывать всестороннюю поддержку возобновлению прямого диалога между палестинцами и израильтянами».
Российский президент принял в Сочи лидера Палестинской автономии Махмуда Аббаса, незадолго до этого встречавшегося с президентом США. (ТАСС)
Александр Лукашенко
«Не я инициатор этой рыночной экономики. Это пришло из России. И мы вынуждены подстраиваться под эту экономику».
Президент Белоруссии возмутился препятствиями для продукции белорусской пищевой промышленности на российском рынке. («БелТА»)
Александр Колпаков
«Все самолеты, которые используются в специальном летном отряде (СЛО), – это самолеты только российского производства».
По словам руководителя управделами президента, самолеты Falcon 7X и А319, на которых летают высшие чиновники, не принадлежат СЛО. («Интерфак с»)