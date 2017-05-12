Оскорбил Христа и феминисток

К трем с половиной годам условно за ловлю покемонов в церкви приговорил в четверг Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга блогера Руслана Соколовского. Он признан виновным в возбуждении вражды (ч. 1 ст. 282 УК), оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК) и незаконном обороте специальных технических средств – ручки с видеокамерой (ст. 138.1 УК). Первоначально прокуратура также инкриминировала ему оскорбление чувств верующих, совершенное в местах, специально предназначенных для проведения богослужения (ч. 2 ст. 148), однако впоследствии отказалась от таких претензий: в церкви Соколовский только снимал видео. Зато в размещенных им впоследствии в интернете роликах, пришла к выводу судья, содержатся признаки оскорбления чувств верующих – в частности, «при помощи неуместной метафоры «зомби», которая в данном случае обозначает Иисуса Христа». Также, по мнению суда, оскорбление чувств верующих было сформировано «через отрицание существования Бога, отрицание существования основателей христианства и ислама – Иисуса Христа и пророка Мухаммеда». Признаки возбуждения ненависти к духовенству суд усмотрел в унизительных оценках, которые получил патриарх Кирилл, «который осуждается не только как физическое лицо, но и как представитель группы священнослужителей». Наконец, унизительная оценка групп лиц была дана также по социально-культурному признаку («феминистки»), отмечается в приговоре суда.

Сумма ненависти 395 человек были осуждены в 2016 г. по ст. 282 Уголовного кодекса («Возбуждение ненависти либо вражды»), по данным Судебного департамента при Верховном суде. За оскорбление чувств верующих по ст. 148 УК осуждено пять человек

Адвокат Соколовского Алексей Бушмаков говорит, что в современных российских реалиях такое решение – безусловная победа. Тем не менее приговор является незаконным и необоснованным. «Решение по поводу обжалования остается за моим подзащитным, но я убежден, что есть все основания довести это дело до Конституционного суда, по крайней мере в отношении 148-й статьи», – сказал адвокат. По его словам, сейчас Соколовский просто радуется тому, что оказался на свободе. Но приговор накладывает очень серьезные ограничения – в частности, он попадает в список экстремистов, это означает и невозможность открыть счет.

Лишения свободы, даже условного, у Соколовского быть не должно, согласен директор центра «Сова» Александр Верховский. Он напоминает, что до сих пор по ст. 148 было осуждено пять человек, но никого не приговаривали к лишению свободы. Соколовский не оскорблял намеренно – «скорее, шутки шутил», раньше таких шутников привлекали по 282-й статье, а Соколовского – сразу по двум. «Логики и системы в связанных с религией делах нет», – заключает эксперт.