Цифры. Тенденции. События

$56 млрд

Планирует инвестировать Австралия в инфраструктурные проекты, включая строительство еще одного аэропорта в Сиднее и высокоскоростные железные дороги. Прогноз заложен в 10-летний план расходов страны, представленный с годовым бюджетом. Правительство ожидает, что дефицит бюджета к 2020 г. сократится до 2,5 млрд австралийских долларов ($1,85 млрд), а в 2021 г. будет профицит. Поможет сокращение расходов, повышение налогов на бизнес, нанимающий иностранцев, сообщает MarketWatch. Интерфакс