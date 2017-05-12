Статья опубликована в № 4319 от 12.05.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
$56 млрд
Планирует инвестировать Австралия в инфраструктурные проекты, включая строительство еще одного аэропорта в Сиднее и высокоскоростные железные дороги. Прогноз заложен в 10-летний план расходов страны, представленный с годовым бюджетом. Правительство ожидает, что дефицит бюджета к 2020 г. сократится до 2,5 млрд австралийских долларов ($1,85 млрд), а в 2021 г. будет профицит. Поможет сокращение расходов, повышение налогов на бизнес, нанимающий иностранцев, сообщает MarketWatch. Интерфакс
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