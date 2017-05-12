От редакции: Старый класс

Доля среднего класса в большинстве стран Запада с развитой постиндустриальной экономикой в последние десятилетия сокращалась, в то время как в России она росла. И дело не только в разных этапах развития экономик, но и в разных характеристиках этого социального слоя.

По данным исследования Pew Research Center, охватывающего положение домохозяйств стран Западной Европы за 1991–2010 гг., средний класс, даже имея тенденцию к сокращению, остается самым значительным слоем. Более других доля среднего класса (сюда Pew относит людей с располагаемыми доходами от 67 до 200% медианного национального дохода) сократилась в Финляндии (с 82 до 75%), Люксембурге (с 80 до 75%), Германии (с 79 до 72%) и Испании (с 69 до 64%), в Дании зафиксировалась на уровне 80%, незначительно, но тоже сократилась в Норвегии (c 81 до 80%) и Италии (с 69 до 67%). Выросла доля в Великобритании (с 60 до 67%), Ирландии (с 61 до 69%), Франции (с 72 до 74%), Нидерландах (с 76 до 79%). В США, отмечает Pew, доля среднего класса за эти годы упала с 62 до 59%.