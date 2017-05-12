Статья опубликована в № 4319 от 12.05.2017 под заголовком: Знал бы прикуп
Знал бы прикуп
Валюта
Доллар 57,12
Цена барреля нефти поднялась более чем на 6%, но рубль укрепился существенно меньше. Официальный курс доллара к рублю снизился на 45 коп. до 57,12 руб./$. Долларовые сбережения подешевели примерно на 0,8%.
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