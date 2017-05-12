Статья опубликована в № 4319 от 12.05.2017 под заголовком: Новое вино из Севастополя

Новое вино из Севастополя

Винодельческая компания, основным владельцем которой считается президент ВТБ Андрей Костин, расширяет свои владения в Крыму: она приобрела еще 1088 га в районе Севастополя

Екатерина Бурлакова

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