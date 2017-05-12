Evraz остановил шахты на Украине

Администрация рудника «Евраз – Сухая Балка» (входит в Evraz) решила полностью приостановить работу шахт, чтобы не подвергать опасности работников предприятия, сообщили в «Евраз-Украина». Около 300 горняков шахт «Юбилейная» и им. Фрунзе отказались подняться на поверхность, требуя повышения зарплаты. В среду администрация рудника встретилась с протестующими, руководители предприятия пообещали пересмотреть уровень заработной платы. Интерфакс

OMV добудет газ

в Сибири OMV решила инвестировать в этом году 1,75 млрд евро в добычу газа в Сибири, заявил предправления компании Райнер Зеле. Он подчеркнул, что концерн в следующем году инвестирует миллиарды в разработку еще одного месторождения газа. «Уже 50 лет Австрия импортирует газ из России. Нет оснований ставить под вопрос безопасность поставок из России», – указал он. ТАСС

«Роснефть» продолжает проверку «Башнефти»

«Роснефть», под контроль которой в октябре 2016 г. перешла «Башнефть», продолжает проверку законности решений бывшего акционера компании – АФК «Система» в отношении «Башнефти». Об этом сообщил источник в «Башнефти». Ранее «Роснефть» подала иск к АФК «Система» о взыскании убытков на 106,6 млрд руб., причиненных, по мнению «Роснефти», «Башнефти» в 2014 г. при реорганизации башкирской компании. ТАСС

Авиаперевозки растут

Российские авиакомпании увеличили перевозки в апреле на 24,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. до 7,39 млн человек, сообщила Росавиация. «Аэрофлот» перевез 2,62 млн человек (+15,3%), «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») – 774 020 (+54,7%), «Сибирь» (группа S7) – 701 690 (+5,4%), «Ютэйр» – 547 590 (+21%), «Уральские авиалинии» – 535 650 (+25,9%). Авиакомпании, входящие в группу «Аэрофлот» («Аэрофлот», «Россия», «Победа» и «Аврора»), увеличили перевозки на 21% до 3,84 млн человек, следует из данных Росавиации. Интерфакс

Покупка Essar Oil затянулась

«Роснефть» столкнулась с трудностями при завершении покупки Essar Oil India за $12,9 млрд: нет одобрения нескольких индийских кредиторов Essar, сообщили источники, близкие к переговорам. Пять источников в отрасли и банковской сфере сказали, что на шесть индийских госбанков и финансовых организаций приходится около $500 млн долга Essar. Весь долг Essar Oil India составляет около $5,5 млрд. Reuter