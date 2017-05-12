«Пулково» дождалось S7

S7 открыла четыре новых маршрута из Санкт-Петербурга на региональных самолетах Embraer и будет базировать часть регионального флота в аэропорту «Пулково»

Часть региональных самолетов Embraer 170-LR будет базироваться в аэропорту «Пулково», сказал на пресс-конференции в Новосибирске в четверг гендиректор S7 Group (второй по трафику перевозчик в России, владеет авиакомпаниями «Сибирь» и «Глобус») Антон Еремин. Количество он не уточнил. S7 29 апреля получила первый самолет такого типа (78 кресел в компоновке full econom). Всего в этом году S7 получит 17 таких судов в лизинг (лизингодатель – GE Capital Aviation Services).