Накопили на 2 трлн руб.

Частные пенсионные фонды отчитались об итогах I квартала, в которых учтены предварительные итоги переходной кампании 2016 г. Сумма пенсионных накоплений, сконцентрированных у 10 крупнейших НПФ, работающих на рынке негосударственного пенсионного обеспечения, впервые превысила 2 трлн руб. ПФР перечисляет в НПФ накопления за новых клиентов только раз в году – до 31 марта. По результатам кампании в 39 фондов, вошедших в систему гарантирования, передано 234,4 млрд руб., сообщала пресс-служба ПФР.

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