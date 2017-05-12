Статья опубликована в № 4319 от 12.05.2017 под заголовком: Накопили на 2 трлн руб.

Накопили на 2 трлн руб.

Пенсионные накопления 10 крупнейших НПФ впервые превысили 2 трлн руб. Им помогли консолидация и обострившаяся конкуренция за средства граждан
Пенсионные фонды закончили переходную кампанию 2016 г., получив солидный улов
Пенсионные фонды закончили переходную кампанию 2016 г., получив солидный улов
Максим Стулов / Ведомости

Частные пенсионные фонды отчитались об итогах I квартала, в которых учтены предварительные итоги переходной кампании 2016 г. Сумма пенсионных накоплений, сконцентрированных у 10 крупнейших НПФ, работающих на рынке негосударственного пенсионного обеспечения, впервые превысила 2 трлн руб. ПФР перечисляет в НПФ накопления за новых клиентов только раз в году – до 31 марта. По результатам кампании в 39 фондов, вошедших в систему гарантирования, передано 234,4 млрд руб., сообщала пресс-служба ПФР.

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