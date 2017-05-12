Распродажу бондов отложили на 2018 г.

ЦБ разрешил страховщикам держать облигации без надлежащего рейтинга еще год, хотя ранее грозил, что им придется продавать бумаги на 237 млрд руб.
М. Стулов / Ведомости
Центробанк хочет дать страховщикам временную поблажку на инвестирование собственных средств и страховых резервов. В среду вечером регулятор опубликовал поправки к проектам указаний, ограничивающих их размещение. Согласно новым предложениям страховщикам не придется до 14 июля избавляться от облигаций, купленных ими до этой даты и не имеющих рейтингов аккредитованных в России агентств. Согласно предлагаемым к обсуждению поправкам этот срок теперь сдвигается на год – до 30 июня 2018 г. Предлагаемые изменения, в частности, касаются требований к кредитному рейтингу для ценных бумаг субъектов Федерации, муниципалитетов, а также иных облигаций (кроме суверенных и ипотечных), в которые были инвестированы собственные средства и резервы страховщиков.