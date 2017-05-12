Статья опубликована в № 4319 от 12.05.2017 под заголовком: Распродажу бондов отложили на 2018 г.

Распродажу бондов отложили на 2018 г.

ЦБ разрешил страховщикам держать облигации без надлежащего рейтинга еще год, хотя ранее грозил, что им придется продавать бумаги на 237 млрд руб.
  • Илья Усов,
  • Эмма Терченко,
  • Ольга Адамчук
  • / Ведомости
ЦБ разрешил страховщикам держать облигации без надлежащего рейтинга еще год, хотя ранее грозил, что им придется продавать бумаги на 237 млрд руб.
ЦБ разрешил страховщикам держать облигации без надлежащего рейтинга еще год, хотя ранее грозил, что им придется продавать бумаги на 237 млрд руб.
М. Стулов / Ведомости

Центробанк хочет дать страховщикам временную поблажку на инвестирование собственных средств и страховых резервов. В среду вечером регулятор опубликовал поправки к проектам указаний, ограничивающих их размещение. Согласно новым предложениям страховщикам не придется до 14 июля избавляться от облигаций, купленных ими до этой даты и не имеющих рейтингов аккредитованных в России агентств. Согласно предлагаемым к обсуждению поправкам этот срок теперь сдвигается на год – до 30 июня 2018 г. Предлагаемые изменения, в частности, касаются требований к кредитному рейтингу для ценных бумаг субъектов Федерации, муниципалитетов, а также иных облигаций (кроме суверенных и ипотечных), в которые были инвестированы собственные средства и резервы страховщиков.

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