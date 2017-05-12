Статья опубликована в № 4319 от 12.05.2017 под заголовком: IPO довело до суда

IPO довело до суда

В Высоком суде Мадрида пройдут слушания об IPO банка Bankia, после которого ему понадобилась помощь ЕС. Среди 32 ответчиков – бывший руководитель банка и МВФ Родриго Рато

Татьяна Бочкарева

/ Ведомости