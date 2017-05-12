IPO довело до суда

В 2011 г. по активам Bankia занимал 4-е место в стране, у него было 4000 отделений и 25 000 сотрудников
Daniel Ochoa de Olza / AP
На судебном разбирательстве настоял расследующий дело судья Фернандо Андреу, сообщает FT. По утверждению Андреу, менеджмент и совет директоров Bankia «одобряли документы, скрывавшие истинное положение дел в банке». Ответчиками названы 32 топ-менеджера и консультанта банка, включая бывшего директора-распорядителя МВФ Родриго Рато, возглавлявшего совет директоров Bankia во время IPO.