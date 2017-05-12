Статья опубликована в № 4319 от 12.05.2017 под заголовком: IPO довело до суда

IPO довело до суда

В Высоком суде Мадрида пройдут слушания об IPO банка Bankia, после которого ему понадобилась помощь ЕС. Среди 32 ответчиков – бывший руководитель банка и МВФ Родриго Рато
В 2011 г. по активам Bankia занимал 4-е место в стране, у него было 4000 отделений и 25 000 сотрудников
В 2011 г. по активам Bankia занимал 4-е место в стране, у него было 4000 отделений и 25 000 сотрудников
Daniel Ochoa de Olza / AP

На судебном разбирательстве настоял расследующий дело судья Фернандо Андреу, сообщает FT. По утверждению Андреу, менеджмент и совет директоров Bankia «одобряли документы, скрывавшие истинное положение дел в банке». Ответчиками названы 32 топ-менеджера и консультанта банка, включая бывшего директора-распорядителя МВФ Родриго Рато, возглавлявшего совет директоров Bankia во время IPO.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото