Samsung перестраивается

В четверг корейская Samsung Electronics объявила о перестановках в своем высшем руководстве и о назначении нового главы китайского подразделения. За маркетинг в подразделении мобильных технологий Samsung в дальнейшем будет отвечать Чой Юнсик, ранее руководивший бизнесом компании в Польше. Квон Ехюн, бывший глава службы безопасности и дипломатии в администрации президента Южной Кореи, назначен руководителем операций Samsung в Китае. Компания намерена выработать новую стратегию после ареста фактического главы империи Samsung Ли Джэёна и ухудшения позиций компании на китайском рынке смартфонов, пишет FT.

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