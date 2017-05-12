Статья опубликована в № 4319 от 12.05.2017 под заголовком: Samsung перестраивается

Samsung перестраивается

Samsung объявил о назначении нового маркетингового директора в мобильном сегменте и руководителя операций в Китае. Компании предстоит разработать новую стратегию развития
  • Александр Силонов,
  • Елизавета Серьгина
  • / Ведомости
Samsung объявил о перестановках в руководстве
Samsung объявил о перестановках в руководстве
Ahn Young-joon / AP

В четверг корейская Samsung Electronics объявила о перестановках в своем высшем руководстве и о назначении нового главы китайского подразделения. За маркетинг в подразделении мобильных технологий Samsung в дальнейшем будет отвечать Чой Юнсик, ранее руководивший бизнесом компании в Польше. Квон Ехюн, бывший глава службы безопасности и дипломатии в администрации президента Южной Кореи, назначен руководителем операций Samsung в Китае. Компания намерена выработать новую стратегию после ареста фактического главы империи Samsung Ли Джэёна и ухудшения позиций компании на китайском рынке смартфонов, пишет FT.

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