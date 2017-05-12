Статья опубликована в № 4319 от 12.05.2017 под заголовком: Смартфоны снова в моде

Смартфоны снова в моде

Продажи смартфонов в России в марте резко выросли. Это произошло благодаря вернувшемуся на полки сотовой розницы Samsung и подержанным iPhone
В марте 2017 г. продажи аппаратов на Android в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 16%
В марте 2017 г. продажи аппаратов на Android в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 16%
А. Гордеев / Ведомости

В марте 2016 г. смартфонов в России было продано на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из материалов «Евросети». Это совпадает с данными компании – партнера нескольких ритейлеров (с ее отчетом ознакомились «Ведомости»). О 16%-ном росте говорит и представитель «М.видео» Валерия Андреева. Мартовские темпы роста – самые высокие по крайней мере за последние 11 месяцев, с марта 2016 г., делает вывод «Евросеть». По данным «Связного», штучные продажи смартфонов в марте 2017 г. выросли на 13% год к году.

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