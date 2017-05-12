Статья опубликована в № 4319 от 12.05.2017 под заголовком: Миллиарды в Тушине

Миллиарды в Тушине

На месте бывшего Тушинского аэродрома появится около 1 млн кв. м офисов, жилья и инфраструктуры в рамках проекта «Ростех-сити». РФПИ, китайские и ближневосточные инвесторы могут вложить в него почти $1,5 млрд

Антон Филатов

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