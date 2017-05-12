Статья опубликована в № 4319 от 12.05.2017 под заголовком: Миллиарды в Тушине
Миллиарды в Тушине
На месте бывшего Тушинского аэродрома появится около 1 млн кв. м офисов, жилья и инфраструктуры в рамках проекта «Ростех-сити». РФПИ, китайские и ближневосточные инвесторы могут вложить в него почти $1,5 млрд
На месте бывшего аэродрома будут офисы, жилье и инфраструктура
Евгений Разумный / Ведомости
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ; создан РФПИ и China Investment Corporation, CIC) и компания Vi Holding Виталия Мащицкого займутся совместным освоением территории бывшего Тушинского аэродрома. Соглашение об этом они подпишут в ближайшие дни, рассказали «Ведомостям» три источника, близких к разным сторонам переговоров. По их словам, партнеры собираются объявить о планах на форуме «Шелкового пути», который пройдет 14–15 мая в Пекине.