Машины не доехали до марта

В апреле 2017 г. продажи новых и легких коммерческих автомобилей выросли на 6,9% год к году до 129 476 шт., следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). За январь – апрель продажи выросли на 2,6% год к году до 451 945 машин, следует из данных АЕБ. В прошлом месяце рынок показал значительный рост год к году впервые с января 2014 г., свидетельствует статистика. Однако в апреле было продано на 6% меньше автомобилей, чем в марте 2017 г.

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