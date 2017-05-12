Статья опубликована в № 4319 от 12.05.2017 под заголовком: Поумнеть на раз, два, три

Весной 2016 г. гендиректору компании «Универсаль» Алексею Коншину позвонил незнакомец и предложил купить «тренажеры для мозга» для его 60 сотрудников. Речь шла об онлайн-курсах для тренировки памяти и внимания. Поначалу Коншин отнесся к ним скептически, признается он. Но продавец курсов разрешил две недели пользоваться уроками бесплатно. Сам Коншин решил потренировать внимательность. В игровой форме за 15 минут надо было запоминать последовательность вспыхивающих лампочек, затем сортировать предметы. Такая тренировка подходит для перерывов в работе и пусть лучше сотрудники занимаются брейн-фитнесом, чем сидят в соцсетях, решил Коншин. И приобрел доступ на год. Ему помогла не сама игра в лампочки, а систематические тренировки. Сервис выявляет то, что надо «накачать», например краткосрочную память, и помогает сосредоточиться на этом, объясняет он.

В последние 3–4 года в России появилось несколько проектов, которые предлагают онлайн-упражнения, обещающие укрепить память, внимание, научить ставить цели, вести споры и даже верить в себя. Только через акселератор ФРИИ прошли три таких проекта: «Викиум», Brainify, 4brain, рассказывает Артем Азевич, руководитель трекинга стартапов фонда. Они работают по модели freemium: базовые курсы бесплатны, а расширенный доступ – по платной подписке.

Эксперты, которых опросили «Ведомости», рассказали, что такие проекты могут быть весьма прибыльными, если их создатели выполнят три условия: заручатся поддержкой психологов и пройдут обучение бизнесу; наладят живое общение с пользователями; обзаведутся постоянными клиентами, которые занимаются регулярно.