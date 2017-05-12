Цифры. Тенденции. События

Министерства спорят о статусе самозанятых

На совещании в Минюсте обсуждался доклад о статусе самозанятых граждан. Минюст предложил три признака: физлицо должно самостоятельно и на свой страх и риск оказывать услуги и выполнять работы для других физлиц с целью систематического получения прибыли, не быть зарегистрировано как индивидуальный предприниматель, а также не иметь наемных работников. Эти критерии ведомство предлагает закрепить в законе «О занятости населения». Минэкономразвития считает, что в законе также нужно зафиксировать порядок регистрации физлиц в качестве самозанятых – путем подачи уведомления по упрощенной форме в госорганы. Минтруд предлагает вносить изменения не в закон о занятности, а, например, в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства» или разработать отдельный закон. Минфин же считает, что не нужно давать в законах определение самозанятости, а порядок регистрации нужно описать в законе «О госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей». Разногласия по поводу правового статуса самозанятых ведомствам снять пока не удалось. Интерфакс