Статья опубликована в № 4319 от 12.05.2017 под заголовком: Стартапы автоматизируют труд юристов

Стартапы автоматизируют труд юристов

Искусственный интеллект создает угрозу для рабочих мест юристов. Многие уходят из крупных фирм, чтобы основать собственный технологический стартап
Новыми технологиями искусственного интеллекта уже пользуются при подготовке к слушаниям или, например, для проверки информации в реестрах
Новыми технологиями искусственного интеллекта уже пользуются при подготовке к слушаниям или, например, для проверки информации в реестрах
Kirstypargeter / Freepik

Проработав более пяти лет в ведущей юридической фирме лондонского Сити, 32-летний Дэниэль Ван Бинсберген уволился и основал собственную компанию Lexoo в зарождающемся секторе юридических технологий. Ван Бинсберген – один из многих юристов, покидающих традиционные фирмы, чтобы основать свой стартап или присоединиться к чьей-то команде. Когда-то немыслимая идея, что труд юристов можно автоматизировать, постепенно воплощается в реальность.

Юридические фирмы медленно адаптируются к новым технологиям. Их бизнес-модель предполагает наличие множества низкооплачиваемых сотрудников, выполняющих большую часть рутинной работы, в то время как доходы нескольких партнеров могут исчисляться миллионами фунтов.

Однако после кризиса 2008 г. бизнес начал сокращать расходы на юридическое сопровождение, а новые технологии позволяют автоматизировать многие рутинные задачи, которыми раньше занимались начинающие юристы. «2020-е годы станут десятилетием распада юридической отрасли», – уверен профессор Ричард Сасскинд, соавтор книги «Будущее профессий: Как технологии изменят работу экспертов».

Компания Lexoo Ваг Бинсбергена надеется поспособствовать вытеснению с рынка традиционных фирм. Lexoo использует данные и алгоритмы, чтобы сравнить стоимость услуг опытных и самозанятых юристов для среднего бизнеса. Адвокаты, обладающие соответствующим набором компетенций, выставляют фиксированные цены на каждую услугу.

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