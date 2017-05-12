Новыми технологиями искусственного интеллекта уже пользуются при подготовке к слушаниям или, например, для проверки информации в реестрах

Искусственный интеллект создает угрозу для рабочих мест юристов. Многие уходят из крупных фирм, чтобы основать собственный технологический стартап

Статья опубликована в № 4319 от 12.05.2017 под заголовком: Стартапы автоматизируют труд юристов

Проработав более пяти лет в ведущей юридической фирме лондонского Сити, 32-летний Дэниэль Ван Бинсберген уволился и основал собственную компанию Lexoo в зарождающемся секторе юридических технологий. Ван Бинсберген – один из многих юристов, покидающих традиционные фирмы, чтобы основать свой стартап или присоединиться к чьей-то команде. Когда-то немыслимая идея, что труд юристов можно автоматизировать, постепенно воплощается в реальность.

Юридические фирмы медленно адаптируются к новым технологиям. Их бизнес-модель предполагает наличие множества низкооплачиваемых сотрудников, выполняющих большую часть рутинной работы, в то время как доходы нескольких партнеров могут исчисляться миллионами фунтов.

Однако после кризиса 2008 г. бизнес начал сокращать расходы на юридическое сопровождение, а новые технологии позволяют автоматизировать многие рутинные задачи, которыми раньше занимались начинающие юристы. «2020-е годы станут десятилетием распада юридической отрасли», – уверен профессор Ричард Сасскинд, соавтор книги «Будущее профессий: Как технологии изменят работу экспертов».

Компания Lexoo Ваг Бинсбергена надеется поспособствовать вытеснению с рынка традиционных фирм. Lexoo использует данные и алгоритмы, чтобы сравнить стоимость услуг опытных и самозанятых юристов для среднего бизнеса. Адвокаты, обладающие соответствующим набором компетенций, выставляют фиксированные цены на каждую услугу.