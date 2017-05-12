Трава получит передышку

Представители FIFA, оргкомитета «Россия-2018», ФК «Зенит» и петербургской администрации на вчерашнем совещании приняли решение о том, что матч 29-го тура чемпионата России по футболу сезона 2016/17 г. между ФК «Зенит» и ФК «Краснодар» состоится на стадионе «Петровский», сообщила пресс-служба оргкомитета «Россия-2018». Эта мера позволит организаторам полностью подготовить поле стадиона «Санкт-Петербург» к матчам Кубка конфедераций и уберечь молодой газон от дополнительной нагрузки, сообщает «Россия-2018». Аналогичное заявление сделала пресс-служба ФК «Зенит».