Слова
Дмитрий Песков
«В администрацию поступает ежедневно тысячи писем и обращений. Они все регистрируются и, как правило, рассылаются в профильные ведомства».
Пресс-секретарь президента заявил, что Кремль не имеет отношения к выдаче загранпаспорта Алексею Навальному и лишь переслал его письмо в МВД. («Интерфакс»)
Игорь Конашенков
«Советовать нам приглашать СМИ на военные учения не надо: мы и без советов это делаем каждый год и будем продолжать дальше».
Представитель Минобороны не понял совета командующего ВС США в Европе Бена Ходжеса, призвавшего пригласить журналистов на учения «Запад». («Ведомости»)
Юрий Ушаков
«Если этого [снятия ареста с российских объектов в США] не будет сделано, то, конечно, на повестку дня встанут какие-то ответные меры».
Помощник президента России назвал арест загородной недвижимости российских диппредставительств в Америке «выходкой» Барака Обамы. (ТАСС)