Статья опубликована в № 4320 от 15.05.2017 под заголовком: Слова

Дмитрий Песков

«В администрацию поступает ежедневно тысячи писем и обращений. Они все регистрируются и, как правило, рассылаются в профильные ведомства».

Пресс-секретарь президента заявил, что Кремль не имеет отношения к выдаче загранпаспорта Алексею Навальному и лишь переслал его письмо в МВД. («Интерфакс»)

Игорь Конашенков

«Советовать нам приглашать СМИ на военные учения не надо: мы и без советов это делаем каждый год и будем продолжать дальше».

Представитель Минобороны не понял совета командующего ВС США в Европе Бена Ходжеса, призвавшего пригласить журналистов на учения «Запад». («Ведомости»)

Юрий Ушаков

«Если этого [снятия ареста с российских объектов в США] не будет сделано, то, конечно, на повестку дня встанут какие-то ответные меры».

Помощник президента России назвал арест загородной недвижимости российских диппредставительств в Америке «выходкой» Барака Обамы. (ТАСС)