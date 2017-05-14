Статья опубликована в № 4320 от 15.05.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События

Минимум сразу

Правительство рассматривает возможность повысить МРОТ не постепенно, а сразу до прожиточного минимума, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым. Интерфакс