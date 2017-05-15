Шахтеры «Евраз – Сухая Балка» прекратили забастовку

На двух шахтах компании «Евраз – Сухая Балка» (входит в Evraz) в пятницу прекратилась забастовка, сообщили в ООО «Евраз-Украина». Более двух суток шахтеры оставались на рабочих местах, требуя повышения заработной платы. В компании говорят, что переговоры с профсоюзами и протестующими продолжаются. По данным Независимого профсоюза шахтеров Украины, администрация шахт обещала с 1 мая повысить зарплаты на 12%, но протестующие соглашались не менее чем на 20%, а к августу – на 30%. Интерфакс

«Стройгазконсалтинг» реструктурировал долг

Сбербанк, по данным «СПАРК-Интерфакса», получил в залог доли в одном из крупнейших строительных подрядчиков «Газпрома» – «Стройгазконсалтинге», а также в его структуре «Стройгазконсалтинг-Север». В мае Газпромбанк и Сбербанк заключили новые договоры о залоге долей «Стройгазконсалтинга» до 31 мая 2026 г., всего – 74,09% подрядчика. ВТБ получил в залог права требования по нескольким контрактам «Стройгазконсалтинга» с «Газпромом» сроком до 2020 г. на 20,1 млрд руб. Интерфакс

«Новатэк» поборется за Гыданское

месторождение «Новатэк» планирует принять участие в аукционе на право разработки Гыданского газового месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил председатель правления компании Леонид Михельсон. Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 мая. Запасы участка по категории С1 – 58,4 млрд куб. м, участник аукциона должен иметь лицензию на право пользования месторождениями на Ямале и Гыдане. тасс, Интерфакс

Энергорынок заплатит за Крым

Новая крымская генерация обойдется энергорынку в 2,64 млрд руб. в год, следует из материалов «Совета рынка». Замминистра энергетики Вячеслав Кравченко предупреждал, что в мае будет конкурс на строительство 120 МВт новой мощности в районе г. Саки, интерес к проекту проявила «КрымТЭЦ». По материалам «Совета рынка» предельная цена, которую может заявить участник конкурса, – 1 796 000 руб. за 1 МВт в месяц. Ведомости

JAC может возобновить сборку в России

Китайский автопроизводитель JAC изучает вопрос о возобновлении сборочного производства в России – с партнером на уже имеющейся сборочной линии, сообщил помощник гендиректора компании Юй Ян, но не назвал партнера. Сборочное предприятие у JAC в России было в Черкесске (Карачаево-Черкесия). ТАСС