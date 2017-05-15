Лукашенко пригласил Glencore

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и гендиректор Glencore Айван Глайзенберг на встрече в пятницу обсудили перспективы сотрудничества, сообщила пресс-служба президента Белоруссии. «Наверное, ненормально, что такая мощная компания – шестая в Европе – не имеет никакого бизнеса в Белоруссии», – отметил Лукашенко. На встрече был также бизнесмен Михаил Гуцериев, которому принадлежит «Славкалий». Интерфакс

Hyperloop стартует в России

Первые проекты Hyperloop One по созданию сверхскоростных поездов на воздушной подушке могут быть реализованы в России и на Ближнем Востоке, считает гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. «Компания вызывает большой интерес и в Китае, и на Ближнем Востоке. Но мы считаем, что одними из первых эти проекты будут реализованы в России и, возможно, также на Ближнем Востоке, так как у Китая и так уже есть своя развитая, мощная инфраструктура быстрых поездов», – сказал Дмитриев. ТАСС

«Интер РАО» могут оштрафовать

Наблюдательный совет ассоциации «НП Совет рынка» на заседании 17 мая рассмотрит вопрос о штрафе за просрочку ввода блока № 12 Верхнетагильской ГРЭС «Интер РАО» по договору о предоставлении мощности, следует из материалов ассоциации. Речь идет о просрочке ввода блока в мае. Сумма штрафа не называется. Интерфакс

Венесуэла предложила сократить добычу нефти

Венесуэла предложила другим странам – членам ОПЕК сократить добычу нефти в 4 раза до 5 млн барр. в сутки против нынешних 1,2 млн барр., говорят источники в ОПЕК. Квота Венесуэлы в общем плане сокращения составляет 95 000 барр. в сутки. При этом в апреле добыча нефти в стране сократилась на 116 000 барр. в сутки до 1,9 млн барр. «Предложение Венесуэлы пока не получило поддержки со стороны членов ОПЕК», – отметили источники. ТАСС