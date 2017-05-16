Слова
Владимир Путин
«Я не могу сказать, что я играл, я просто нажимал двумя-тремя пальцами на клавиши в ожидании нашего китайского друга и партнера».
По признанию президента России, он не ожидал, что видео его игры на рояле перед встречей с Си Цзиньпином будет выложено в интернет. («Интерфакс»)
Сергей Миронов
«Сегодня враги России выступают как провокаторы, оскорбляющие чувства ветеранов и память о Великой Отечественной войне».
Лидер «Справедливой России» предложил ввести уголовную ответственность за искажение истории, оскорбление ветеранов и памяти о войне. («Ведомости»)
Владимир Пучков
«Паводок продвигается на север и восток нашей страны. В зонах затопления уделяем внимание оказанию помощи и поддержки людям».
Министр по чрезвычайным ситуациям сообщил, что в 27 российских регионах подтоплено уже 59 населенных пунктов. («Интерфакс»)