Статья опубликована в № 4321 от 16.05.2017 под заголовком: Слова

Владимир Путин

«Я не могу сказать, что я играл, я просто нажимал двумя-тремя пальцами на клавиши в ожидании нашего китайского друга и партнера».

По признанию президента России, он не ожидал, что видео его игры на рояле перед встречей с Си Цзиньпином будет выложено в интернет. («Интерфакс»)

Сергей Миронов

«Сегодня враги России выступают как провокаторы, оскорбляющие чувства ветеранов и память о Великой Отечественной войне».

Лидер «Справедливой России» предложил ввести уголовную ответственность за искажение истории, оскорбление ветеранов и памяти о войне. («Ведомости»)

Владимир Пучков

«Паводок продвигается на север и восток нашей страны. В зонах затопления уделяем внимание оказанию помощи и поддержки людям».

Министр по чрезвычайным ситуациям сообщил, что в 27 российских регионах подтоплено уже 59 населенных пунктов. («Интерфакс»)