Статья опубликована в № 4321 от 16.05.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
$14,5 млрд
Намерен выделить Китай дополнительно (100 млрд юаней) на проекты инициативы «Один пояс – один путь», заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Деньги будут вложены в созданный в 2014 г. для финансирования инфраструктурных проектов Фонд Шелкового пути. Кроме того, по словам Си, Экспортно-импортный банк Китая (Exim Bank) готов выделить целевой кредит в 130 млрд юаней. Еще 250 млрд юаней готов выделить Государственный банк развития Китая, сообщило BBC. Интерфакс
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