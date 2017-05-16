Цифры. Тенденции. События

$14,5 млрд

Намерен выделить Китай дополнительно (100 млрд юаней) на проекты инициативы «Один пояс – один путь», заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Деньги будут вложены в созданный в 2014 г. для финансирования инфраструктурных проектов Фонд Шелкового пути. Кроме того, по словам Си, Экспортно-импортный банк Китая (Exim Bank) готов выделить целевой кредит в 130 млрд юаней. Еще 250 млрд юаней готов выделить Государственный банк развития Китая, сообщило BBC. Интерфакс