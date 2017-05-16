Такие разные «Березки»

На статью «В чем сила, брат?» (№ 80 от 4.05.2017, стр. 23)

Данная статья рассказывает именно о книге, описывающей магазины «Березка», в которые простому советскому гражданину в его собственной стране вход был воспрещен. Там, где товары продавались за чеки, гражданин, конечно, мог появиться и поглазеть.

А были еще и валютные «Березки». Я, помню, зашел в такую со своим однокурсником-непальцем, так напрямую оттуда угодил в отделение милиции в сопровождении какого-то человека в штатском. Хорошо, что быстро выяснилось, что никакой валюты у меня с собой и в помине не было, а я просто сопровождал иностранца, который хотел мне что-то купить на день рождения. Однако осадочек-то остался.

Игорь Маринин, Москва