Для российского СПГ не важна цена

Низкие цены на сжиженный природный газ (СПГ) на мировом рынке не принципиальны для реализации российских проектов, считает президент России Владимир Путин. «Сжиженный природный газ будем производить совместно [с Китаем], причем будем выходить на рынки третьих стран достаточно уверенно», – сказал Путин. «Нас даже цены, честно говоря, не особенно пугают, потому что мы все проблемы закроем объемами», – добавил президент. Интерфакс

Из метро – в РЖД

Начальник ГУП «Московский метрополитен» Дмитрий Пегов покидает свой пост, новым начальником столичной подземки будет его первый зам Виктор Козловский, сообщила пресс-служба ГУПа. Пегов стал вице-президентом РЖД, сообщил сотрудник пресс-службы госкомпании. Информации о проведении заседания совета директоров РЖД, где бы рассматривался такой кадровый вопрос, пока не было. Представитель РЖД отказался от комментариев. Интерфакс

«ВТБ 24» поднял ставки по вкладам

«С понедельника доходность по розничным депозитам «ВТБ 24» будет зависеть только от срока, на который открывается вклад», – говорится в сообщении банка. Банк приравнял ставки вкладов на небольшие суммы к ранее действовавшим ставкам для сумм от 1,5 млн руб., которые не изменились. Теперь при открытии вклада в офисе они составляют от 3,1% годовых для трехлетних вкладов до 7,4% при вложении на 91–180 дней. Максимально увеличены ставки вкладов сроком от 546 до 731 дня. За I квартал группа ВТБ сократила депозиты населения на 3,4% из-за укрепления рубля, без учета переоценки – на 0,5%. Ведомости

Хамбро уходит из совета Petropavlovsk

Временным председателем совета директоров Petropavlovsk вместо основателя Питера Хамбро станет независимый директор Эндрю Викерман (член набсовета Trafigura), говорится в сообщении Petropavlovsk. Хамбро уйдет с поста главы совета, но останется в компании. В будущем Petropavlovsk планирует назначить неисполнительного председателя совета и четырех независимых директоров. Действующий совет против кандидатов, предложенных «Реновой» и фондами. «Ренова» (владеет 14,76% Petropavlovsk, еще 7,58% принадлежит другим структурам Виктора Вексельберга) рекомендует своего юриста Владислава Егорова и Брюса Бака, председателя совета директоров ФК «Челси». Sothic и M&G (владеют 15,66% Petropavlovsk) – бывшего менеджера BHP Billiton Иэна Эшби и экс-руководителя Rusforest Гаррета Содена. Интерфакс