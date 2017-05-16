«Газпром» построит ПХГ в Китае

«Газпром» и CNPC подписали контракты на проведение предпроектных исследований для создания подземных хранилищ газа (ПХГ) на базе газовой залежи Шэншэнь 2-1 (провинция Хэйлунцзян), в водоносных пластах Байцзюй (провинция Цзянсу) и в соляных кавернах Чучжоу (провинция Цзянсу). Предправления «Газпрома» Алексей Миллер и председатель совета директоров CNPC Ван Илинь подписали меморандум о взаимопонимании между «Газпромом», CNPC и China Huaneng Group по сотрудничеству в сфере электроэнергетики на территории КНР. В документе зафиксировано намерение сторон изучить возможность совместной реализации проектов строительства тепловых электростанций. Интерфакс

«Колмар» нашел покупателя в Китае

Угледобывающая компания «Колмар» и китайская Baowu Steel подписали годовой контракт на поставку 240 000 т премиального коксующегося угля «Инаглинский» с обогатительной фабрики «Инаглинская-1», сообщила председатель совета директоров Kolmar Sales and Logistics Анна Цивилева. Контракт был подписан после нескольких удачных поставок партий коксующегося угля с фабрики «Инаглинская-1» Baowu. Интерфакс

Polymetal займет в ЕБРР

Polymetal рассчитывает во II квартале подписать соглашение о привлечении у ЕБРР $140 млн для финансирования оставшейся части капитальных затрат на золоторудный проект «Кызыл» в Казахстане. Об этом говорится в презентации Polymetal к дню инвестора. Компания согласовала с «Юникредит банком» пятилетний кредит на $200 млн. Средства будут использованы для рефинансирования долга. Выборка средств состоится в мае. В этом году Polymetal планирует пролонгировать или рефинансировать кредит Сбербанка на $400 млн с погашением в ноябре 2018 г. На 31 марта чистый долг Polymetal был $1,5 млрд (на конец 2016 г. – $1,3 млрд). Объем капзатрат на 2017 г. – $370 млн. ТАСС

Новое дело Volkswagen

Прокуратура Брауншвейга начала еще одно расследование в отношении топ-менеджеров Volkswagen, которых на этот раз подозревают в злоупотреблении доверием, пишет Braunschweiger Zeitung. Расследование начато в связи с начислением должностных надбавок за работу в производственном совете, сообщила представитель прокуратуры. Как передает Deutsche Welle, прокуратура отказалась точно обозначить круг подозреваемых. По данным Braunschweiger Zeitung, дело было возбуждено на основании донесения. В нем в числе прочего говорилось о предположительно слишком высокой зарплате главы производственного совета Volkswagen Бернда Остерло. «Мы твердо убеждены, что действующие в Volkswagen правила соответствуют закону о представительных органах рабочих на предприятии, а также что предприятие правильно начисляло жалованье Остерло», – говорится в заявлении совета. Интерфакс