«Ростелеком» заплатит меньше дивидендов

Совет директоров «Ростелекома» рекомендовал акционерам направить на дивиденды за 2016 г. 15 млрд руб., что составляет 113% свободного денежного потока и 122% от чистой прибыли компании. В прошлом году компания выплатила акционерам 16,5 млрд руб. (5,92 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию). Дивидендная политика оператора предполагает, что выплата дивидендов должна составлять не менее 75% от свободного денежного потока. При этом общая сумма дивидендов за три года не может быть меньше 45 млрд руб. (т. е. в среднем по 15 млрд руб. в год). Ведомости

Выручка МТС и «Мегафона» по РСБУ снизилась

Выручка МТС по РСБУ в I квартале 2017 г. сократилась на 0,3% по сравнению с годом ранее и составила 76,8 млрд руб. Выручка «Мегафона» за тот же период снизилась на 0,7% до 69 млрд руб. Отчетность по РСБУ отражает основную часть российских операций компаний в мобильном сегменте. Интерфакс

«Почта России» выпустит облигации на 5 млрд руб.

ФГУП «Почта России» 18 мая проведет сбор заявок на биржевые облигации объемом 5 млрд руб., сообщил источник на банковском рынке. Ориентир ставки 1-го купона составляет 8,75–8,90% годовых, что соответствует доходности к четырехлетней оферте на уровне 8,94–9,10% годовых. Срок обращения бумаг – 10 лет, номинал – 1000 руб., по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Интерфакс

Новым финдиректором Tele2 назначен выходец из МТС

Новым финансовым директором «Т2 РТК холдинга» (бренд Tele2) с 15 мая назначен Николай Суриков, занимавший ранее должность директора по корпоративной отчетности МТС, говорится в сообщении компании. На этом посту он заменит Людмилу Смирнову, которая перешла на аналогичную позицию в «Лабораторию Касперского». Ведомости