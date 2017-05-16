Пошли на мировую

Альфа-банк и президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер урегулировали все вопросы, связанные с просроченной задолженностью, сказано в сообщении банка. Там говорится, что Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение между кредитной организацией и фирмами ООО «Элекс-полюс кар», ООО «Чудовский фарфор» и ООО «Старт-авиацентр», поручителем по долгам которых выступал Гинер. Ранее Мещанский суд Москвы взыскал с него более $98 млн задолженности по кредитному договору в пользу Альфа-банка. «В рамках мирового соглашения утвержден комфортный для заемщика срок погашения долга – до 2023 г.», – сказано в сообщении Альфа-банка. Ведомости

Какао-бобы дорожают

Мировые цены какао-бобов повышаются самыми быстрыми темпами за пять лет на фоне провала переговоров между командованием армии Кот-д’Ивуара и мятежными солдатами. В понедельник какао-бобы подорожали на торгах в Лондоне на 4,4%, превысив 1600 фунтов стерлингов ($2070) за тонну и поднявшись до максимума с 7 апреля, сообщает Bloomberg. Военные Кот-д’Ивуара уже третий день протестуют из-за низких зарплат. В результате генштаб объявил о начале военной операции для восстановления порядка в стране. Интерфакс

Х5 пришла на ярмарку

Ритейлер Х5 Retail Group планирует в 2017 г. организовать в нескольких регионах России на территориях, примыкающих к гипермаркетам «Карусель», фермерские ярмарки, сообщила компания. Первый проект реализован в Твери: в ярмарке приняло участие более 20 производителей овощей, меда, мяса, молочных и других продуктов. Ярмарки около гипермаркетов – хороший способ обеспечить фермерам высокий поток покупателей, а покупателям дать дополнительную альтернативу, считает замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Ведомости