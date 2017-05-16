Цифры. Тенденции. События

Россияне готовы к переездам

Россияне готовы переехать в другой регион страны, если им будут платить зарплату от 50 000 до 100 000 руб. и выше согласно опросу 3079 человек на портале «Работа в России». 62% опрошенных сообщили, что рассчитывают после переезда получать от 50 000 до 100 000 руб. Большинство респондентов сейчас получают менее 50 000 руб. в месяц. Интерфакс