Статья опубликована в № 4321 от 16.05.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События

Цифры. Тенденции. События

2,3 млрд руб.

Составила выручка интернет-сервиса Avito в I квартале 2017 г., сообщил совладелец компании, шведский инвестфонд Vostok New Ventures. Это на 46% больше, чем годом ранее. Скорректированный показатель EBITDA составил 2 млрд руб. против 1,1 млрд в 2016 г., рентабельность по EBITDA выросла с 47% годом ранее до 61%. Число пользователей Avito по итогам I квартала составило 11,2 млн. Интерфакс

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