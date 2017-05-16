Цифры. Тенденции. События

2,3 млрд руб.

Составила выручка интернет-сервиса Avito в I квартале 2017 г., сообщил совладелец компании, шведский инвестфонд Vostok New Ventures. Это на 46% больше, чем годом ранее. Скорректированный показатель EBITDA составил 2 млрд руб. против 1,1 млрд в 2016 г., рентабельность по EBITDA выросла с 47% годом ранее до 61%. Число пользователей Avito по итогам I квартала составило 11,2 млн. Интерфакс