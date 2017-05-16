Статья опубликована в № 4321 от 16.05.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События
Цифры. Тенденции. События
2,3 млрд руб.
Составила выручка интернет-сервиса Avito в I квартале 2017 г., сообщил совладелец компании, шведский инвестфонд Vostok New Ventures. Это на 46% больше, чем годом ранее. Скорректированный показатель EBITDA составил 2 млрд руб. против 1,1 млрд в 2016 г., рентабельность по EBITDA выросла с 47% годом ранее до 61%. Число пользователей Avito по итогам I квартала составило 11,2 млн. Интерфакс
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
- NEW подарки и скидки от наших партнеров