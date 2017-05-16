Дэмиен Херст, невероятный

Выставка Дэмиена Херста «Сокровища затонувшего корабля «Невероятный» в Венеции открылась месяц назад и стала самым обсуждаемым событием мировой художественной жизни, ее суперзвездой. Фотографии впечатляющих экспонатов затопили интернет, а критики ведущих мировых изданий разразились рецензиями. В них было много больших чисел (стоимость производства – 50 млн фунтов, общая площадь – 5000 кв. м, вещей около 200, мелкие считаются оптом, цены – от 4 млн, высота одного из экспонатов – 18 м) и много снисходительности к «неуемным амбициям» и «безграничным финансам» Херста. Алайстер Сук из The Telegraph даже сострил, что поднятые, по легенде художника, из океана сокровища надо опять утопить. Что невозможно – наверняка многие уже проданы.

В дни открытия Венецианской биеннале выставка Херста, занимающая две принадлежащие Франсуа Пино территории – Палаццо Грасси и Пунта делла Догана, – пережила вторую волну бешеной популярности. Съехавшаяся на биеннале арт-публика не могла пропустить грандиозную выставку самого спорного и финансово удачливого современного художника, в таланте и значительности которого все еще сомневаются.

Безусловно, чтобы оценить «Сокровища затонувшего корабля «Невероятный», надо их увидеть все вместе. Лучше, конечно, доверившись автору, не надувая щеки и не фыркая «фейк», но уж кто как может. Если вы до сих пор считаете, что есть «хороший вкус», то можно заняться упреками в мегаломании и безвкусице. Хотя именно на этом проекте – а выставке предшествовало погружение всех экспонатов на дно океана, чтобы заснять их «спасение», – Херст показал и кич (как жанр), и совершенное благородство форм.

О. Кабанова / Ведомости 1/7 О. Кабанова / Ведомости 2/7 О. Кабанова / Ведомости 3/7 О. Кабанова / Ведомости 4/7 О. Кабанова / Ведомости 5/7 О. Кабанова / Ведомости 6/7 О. Кабанова / Ведомости 7/7

На выдуманном им затонувшем во II в. корабле раба-мецената Аматана хранились и прекрасные мраморные бюсты греческих богинь, и золотые египетские статуэтки, и невозможные артефакты всех утонувших во времени цивилизаций. Они не подделки и стилизации, а вольные фантазии художника на все, кажется, темы и сюжеты древнего мира, и нашего тоже. И также признание в любви к ним взрослого человека, не уставшего восхищаться музейными сокровищами.

Коммерческий гений Дэмиен Херст очень рачителен, всякую идею и тему он эксплуатирует до конца – делает несколько версий и вариантов, очень и просто дорогих. Из его огромной выставки в Венеции можно сделать десяток больших и возить их по миру.

Хотя, возможно, правы и те, кто видит здесь только холодный расчет и манипуляцию нервной публикой. Если раньше Херст в своих сериях спекулировал на темы смерти и депрессий, то теперь использует мировое помешательство на древностях, музеях и романтических путешествиях, которое в Венеции явно обостряется. Но намерения автора не так важны, как восприятие зрителей – хотите, радуйтесь предлагаемой игре или выводите ее автора на чистую воду, доказывая, что вы взрослый и вас не провести.

В воображаемом музее Херста так же много сокровищ, как в настоящем большом, и там можно заскучать от обилия повторяющихся форм и сюжетов, но и вздрогнуть от красоты мраморной «Нефертити Рианны» или «Кати Иштар», открыть рот от изумления – как влез? – перед гигантским, во весь атриум Палаццо Грасси, безглавым исполином. Так же, как в настоящем музее, на выставке можно полениться разглядывать мелкие вещи в шкафах-витринах, но если это сделать, то увидеть те же продуманные фантазии.

Некоторые сокровища Херста подверглись «очистке» от водорослей и кораллов, другие пугают и смешат зрителя «наросшими» на них странностями. Среди обросших фигур-пугал есть и сам автор с Микки Маусом – какой художник не делал автопортретов и не наделял богов и богинь обликом своих современников.

В мире кино дорогие блокбастеры уважаемы, в мире художественном определение «Голливуд» нелестно. «Невероятный» Херста не может стать, как «Титаник» Кэмерона, и коммерческим, и творческим победителем. Почти все, что делает Херст, приносит ему славу и деньги. Хотя романтическая модель бедного гения или непризнанного творца-провидца давно не действует, да и большинство великих художников были оценены при жизни и не бедствовали. Творчество Херста все никак не оценят высоко, хотя и признают, что этот удачливый художник – выразитель нашего времени, современной культуры.

До 9 декабря

Венеция