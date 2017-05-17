Статья опубликована в № 4322 от 17.05.2017 под заголовком: От редакции: В другой стране

«Если вы занимаетесь блокировкой массового популярного ресурса, то вы дискредитируете власть, потому что показываете, что решение власти нереалистично, оно обходится. Вы воспитываете в гражданах правовой нигилизм и увеличиваете их компьютерную грамотность», – сказал замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин. «В интернете действовать запретами глупо и нерационально, люди так или иначе найдут способы их обойти», – сказал член комитета Госдумы по информационной политике Евгений Ревенко.

Эти – безусловно логичные и полные жизненного опыта – заявления российских официальных лиц прозвучали в день, когда стало известно о грозящей мессенджеру Telegram блокировке из-за невыполнения требований Роскомнадзора. Но относились они не к ситуации с Telegram, а к блокировке российских интернет-ресурсов на Украине, введенной указом Петра Порошенко. Та, другая, страна поступила «глупо и нерационально», теперь об этом можно наконец прямо сказать.

Порошенко расширил антироссийские санкции, украинские провайдеры должны блокировать соцсети «Одноклассники» и «В контакте», прекратить доступ к ресурсам «Яндекса» и Mail.ru Group. Под санкции попали ВГТРК, «Национальная медиа группа», телеканалы ТВЦ, РЕН ТВ, «Звезда», компании – разработчики программного обеспечения и др. (см. статьи на стр. 16, 18 и 24). Такие меры вредят экономике России, интересам украинского бизнеса и простых граждан, считает директор Центра свободной экономики им. Бендукидзе Владимир Федорин. Глава интернет-ассоциации Украины Александр Федеенко сообщил «Интерфаксу», что украинские провайдеры сейчас технически не в состоянии блокировать запрещенные российские сайты.