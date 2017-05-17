Статья опубликована в № 4322 от 17.05.2017 под заголовком: Слова

Евгений Ройзман

«Приняли решение. Выдвигаюсь на выборы губернатора Свердловской области от «Яблока». Григорию Явлинскому спасибо за позицию и поддержку».

Мэр Екатеринбурга пойдет на сентябрьские выборы от партии «Яблоко», но преодоления муниципального фильтра это ему не гарантирует. («Ведомости»)

Мария Захарова

«Ребята, вы опять американских газет начитались? Не надо их читать. Их можно использовать по-разному, но читать не надо».

Так представитель МИД России прокомментировала сообщения о том, что президент США якобы выдал Сергею Лаврову секретную информацию. («Ведомости»)

Дональд Трамп

«Я хочу, чтобы Россия значительно усилила борьбу против «Исламского государства» (запрещено в России. – «Ведомости») и терроризма».

Президент США заявил, что имеет «абсолютное право» делиться с Москвой «фактами, относящимися к терроризму и безопасности авиаполетов». («Ведомости»)