Две трети студентов считают коррупцию главной проблемой, мешающей развитию страны. Об этом говорится в исследовании «Ценностные ориентации российского студенчества», проведенном Научно-учебной лабораторией политических исследований Высшей школы экономики в феврале – марте 2017 г. среди 6055 студентов 109 вузов. Далее идут низкое качество медицины (50%) и образования (44%). Среди профессий, представителям которых студенты не доверяют, лидируют депутаты Госдумы (66%) и местных органов власти (65%) и мэры городов (62%), доверяют больше всего ученым и преподавателям. 75% респондентов уверены, что реформы нужны не только в экономике, но и в политике, хотя 48% говорят о необходимости «осторожной, тонкой настройки существующей системы», а не кардинальных изменений. В целом же взгляды студенчества представляют собой смесь патерналистских представлений о социальной роли государства и ориентаций на рыночную экономику, констатируют эксперты.

«Студенты не доверяют чиновникам и госслужащим, поскольку есть запрос на добросовестную элиту, которая должна быть образованной и умной», – поясняет один из авторов исследования, руководитель лаборатории Валерия Касамара. Но в активную позицию они не переходят, т. е. «не говорят, что сейчас доучусь и попытаюсь взять ответственность за будущее своей страны», подчеркивает эксперт: «Политическая система доверием не пользуется в отличие от президента, но все завязано на конкретного человека». На выборах президента 47% студентов проголосовали бы за Владимира Путина, 7% – за Алексея Навального, 6% – за Владимира Жириновского (в Москве у Навального 11%, в Петербурге – 10%). Навальный нашел консолидирующую проблему, поясняет Касамара: «Студенты сами сталкиваются с коррупцией. Это подтверждает, что митинг 26 марта был не за Навального, а против коррупции. Хотя большинство не считает, что митингами можно чего-то добиться».

К взлету не готовы О желании уехать из России говорят 26% опрошенных, 44% хотели бы поехать в другую страну на непродолжительное время. Побудить нынешних студентов к отъезду могут трудности с будущей карьерой (73%), рост национализма (64%) и политические репрессии (63%).

В молодежной среде уровень доверия к политикам и чиновникам изначально низок, поскольку молодежь не особо интересуется политикой и воспринимает их как бюрократов, говорит политолог Александр Пожалов: «Поэтому логично, что на первом месте среди проблем оказывается общая тема коррупции, ведь в общественно-политическом дискурсе это основная претензия к системе управления, причем о борьбе с коррупцией регулярно говорит и сама власть». Что же касается ожиданий от государства, то российское общество в целом патерналистское и запрос молодежи к государству тоже во многом патерналистский – дать образование и трудоустройство, отмечает эксперт: «Нынешняя система образования не формирует у молодежи интереса к самостоятельному предпринимательству и политической жизни, поэтому у большинства нет и стремления самим добиваться каких-то политических изменений».

Согласно идеалистической риторике Россия как сверхдержава достаточно богата, чтобы устанавливать социальную гармонию внутри страны и за ее пределами, отмечает политолог Михаил Виноградов: «Но если старшее поколение видит разницу между такой риторикой и практикой, то молодежь механически проецирует отвлеченную риторику на существующие реалии: раз государство такое богатое и всемогущее – должно всех содержать». Насчет коррупции тоже есть «идеализированное представление», что если ее запретить или победить – наступит счастье, продолжает эксперт: «Оппозиции же удалось этим словом объяснить все несправедливости, связанные как с перекосами политики, так и с общим устройством современного мира. Коррупция становится синонимом несправедливости, но если бороться с несправедливостью немного утопично, то борьба с коррупцией кажется все-таки возможной». Источником этой несправедливости молодежи видятся политики и чиновники, а «поскольку социальные лифты закупорены, начинаешь не любить тех, на чье место не можешь попасть», заключает Виноградов.