Компромисс с позиции силы

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин назвал компромиссным решение об отказе исполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу ЮКОСа. Об этом он заявил на международной конференции по конституционному правосудию (она открывает Международный юридический форум в Санкт-Петербурге). Вопрос особенно актуален для Конституционного суда, оказавшегося в прямой конфронтации с ЕСПЧ: с момента принятия в 2016 г. закона о праве суда признавать неисполнимыми в России решения ЕСПЧ тот успел сделать это трижды. ЕСПЧ признал необоснованным взыскание с ЮКОСа штрафов за налоговые правонарушения после истечения трехлетнего срока давности, напомнил Зорькин. Но в Конституционном суде исходили из принципа добросовестности, объяснил он: компания противодействовала налоговой проверке, поэтому трехлетний срок в данном случае не мог быть применен.

Валерий Зорькин председатель Конституционного суда России При рассмотрении вопросов о конституционных основах нужно соблюдать баланс для прочности всей конструкции правовой системы государства.

Зорькин отметил, что проблема национальной идентичности конституционных судов обостряется по мере роста влияния международных органов. Проблема – в чересчур широком толковании ими международных договоров, объяснил он, призвав не подталкивать Россию к правке Конституции. Еще не известно, чем это обернется, предупредил Зорькин: например, возвращением смертной казни. В свою очередь, судья ЕСПЧ от России Дмитрий Дедов ставит вопрос о пригодности методологии международных инстанций: тест на соразмерность, правовая определенность, верховенство права – все это появилось как реакция на фашизм. Однако их не так просто применять сегодня, когда обсуждаются не такие масштабные проблемы. Дедов видит в постановлении Конституционного суда по делу ЮКОСа «рациональный смысл и готовность к диалогу».

Национальные суды и ЕСПЧ – дополняющие друг друга механизмы, настаивал председатель Венецианской комиссии Совета Европы Джанни Букиккио. Страны должны сами внедрять механизмы защиты прав человека: если на национальном уровне защита более эффективна, меньше будет поводов обращаться в международный суд, намекнул он. Главред «Бюллетеня ЕСПЧ» Юрий Берестнев говорит, что Зорькин в своем выступлении был менее резок, его речь можно рассматривать как приглашение к поиску компромисса. Председатель суда дает понять, что Страсбургу следует более осторожно относиться именно к конституционным нормам, поскольку возможности их интерпретации сильно ограничены, указывает эксперт. Он отмечает, что Зорькин даже вводит новый термин «конституционная идентичность», как бы давая понять: именно здесь заканчиваются пределы уступчивости и в этом направлении от Страсбурга ждут движения навстречу. Берестнев напоминает, что недавно вынесенное ЕСПЧ постановление по Беслану вызвало прогнозируемо нервную реакцию российских властей и в перспективе это дело может стать следующим претендентом на «неисполнение».-