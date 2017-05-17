17 трлн на оружие

В 2016 г. парк современной техники в частях постоянной готовности был доведен до 58%, сообщил президент, а в этом году этот показатель предстоит увеличить до 62%

В Сочи во вторник состоялось первое из серии традиционных с 2013 г. и проводимых раз в полгода совещаний о выполнении госпрограммы вооружений (ГПВ) под председательством президента Владимира Путина. Первое совещание, как следует из вступительного слова Путина, было посвящено вопросам общего выполнения заданий гособоронзаказа. В 2016 г. парк современной техники в частях постоянной готовности был доведен до 58%, сообщил президент, а в этом году этот показатель предстоит увеличить до 62%. «Боевой опыт, полученный в ходе операции в Сирии, необходимость укрепления арктических территорий и границ на западе и юго-западе потребовали уточнения подходов по переоснащению войск. Поэтому в ходе совещаний также рассмотрим основные параметры новой госпрограммы вооружений», – заявил Путин.

По словам человека, близкого к военно-промышленной комиссии, этот орган рассмотрит новую ГПВ в июле, а в сентябре документ будет утвержден президентом (ранее планировалось сделать это в июле). По его словам, дискуссии продолжаются, но общая сумма новой госпрограммы, которая будет действовать с 2018 по 2025 г. (текущая принята на 2011–2020 гг. и оценивалась при принятии примерно в 20 трлн руб.), согласована на уровне около 17 трлн руб. Эту цифру «Ведомостям» подтвердил и федеральный чиновник. Представители Минобороны и Минфина от комментариев воздержались. Запросы у военных были выше – в 2014 г. высокопоставленный представитель военного ведомства говорил, что за счет унификации удалось снизить расчетную сумму программы с 55 трлн до 30 трлн руб. (тогда ожидалось, что она будет длиннее – с 2016 по по 2020 г.). Прошлой осенью «Коммерсантъ» сообщил, что Минобороны запросило 22 трлн руб., а Минфин соглашался на 12 трлн руб.

По словам человека, близкого к военно-промышленной комиссии, решено отказаться от полномасштабных работ по таким затратным проектам, как новый авианосец, новый эсминец (предлагалось сделать его с атомной энергетической установкой), новый стратегический бомбардировщик ПАК ДА, перспективный истребитель-перехватчик. Как говорит собеседник, по самому ПАК ДА будет вестись только научно-исследовательская работа, а опытно-конструкторские работы пройдут по его компонентам. 17 трлн руб. – не догма, финансирование, как и по предыдущей программе, будет корректироваться в зависимости от состояния бюджета. По ГПВ до 2020 г. реальное финансирование будет ниже запланированных 20 трлн «на десятки процентов», отмечает собеседник.