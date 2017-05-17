Цифры. Тенденции. События

Санкции надолго

Международные санкции против России не будут сняты в ближайшее время, полагает глава отдела суверенных рейтингов стран Европы агентства Moody’s Дитмар Хорнунг в интервью Bloomberg. «Есть очевидные позитивные факторы, положительно влияющие на рейтинги [России], но, с другой стороны, экономический рост все еще намного слабее, чем до кризиса, что остается поводом для беспокойства», – отметил он. Рост цен на нефть поддержит экономическую активность в России, но в то же время осложнит диверсификацию экономики, считают в Moody’s. Интерфакс