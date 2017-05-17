Несвободный от ошибок

На статью «Несвободный порт» (№ 80 от 4.05.2017, стр. 06)

Цифры в предпоследнем абзаце, в принципе, должны были вызвать серьезные вопросы. Если 15% импорта приходит в страну морем, то как же поступают в страну остальные 85%? Для понимания: импорт через порты РФ – более 23,5 млн т (из них 18 млн т – в контейнерах). По логике Иноземцева, всего в страну импортируют 157 млн т разных грузов. Сожалею, но эта цифра нереальная. Все, кто имеет отношение к статистике внешней торговли, прекрасно знают, что и данные наших портов и портов в соседних странах, и данные ФТС, таможенных органов Китая и прочих основных импортеров говорят об обратном соотношении: 85% – через порты, 15% – через сухопутные границы.

Ну а 20% экспорта через порты – это проверяется очень легко. Экспорт угля и перевалка его в портах соотносятся как 10 к 9, экспорт нефти и нефтепродуктов и их перевалка в портах соотносятся как 10 к 7. Единственный груз, активно уходящий на экспорт посуху, – лес в Китай.

Алексей Безбородов, гендиректор ООО «Инфрапроекты»

Ценности пенсионера

На статью «Русские цифры» (№ 84 от 12.05.2017, стр. 01)

Просьба к инициаторам и авторам концепции: приведите, пожалуйста, полный и официально утвержденный список традиционных российских духовно-нравственных ценностей и основанных на этих ценностях норм поведения. Я прожил на свете 74 года, но с полным списком не знаком – может быть я, не зная все ценности и нормы, их не соблюдаю? Не по злому, конечно, умыслу.

Ведь отсутствует систематическое изложение ценностей: у Дугина одни, у Якунина – другие, у Соловьева – третьи. Про ценности часто упоминают и верховные власти, но, увы, отсутствует Высочайше утвержденный их список. Может, я не те ценности берегу, что положено, да и поведением своим невольно нормы поведения нарушаю?

Ведь недаром партком Мин­внешторга СССР в свое время вынес мне приговор: «Признавая, что, как установила комиссия по персональным делам, тов. Рогожин А. А. практически занимался воспитанием детей без участия жены, считает необходимым объявить ему строгий выговор с занесением в учетную карточку за недостойное коммуниста поведение, приведшее к распаду семьи». В первоначальном тексте приговора значилось «исключить из рядов КПСС», но вовремя вспомнили, что подследственный ведет в Киевском РК КПСС крупнейший в Москве семинар для пропагандистов (116 чел.) на непростую тему («Идеологическая борьба и молодежь»), – и сменили гнев на милость. Сейчас я правнуков жду – не дай бог я и их воспитывать буду с нарушениями Высочайших установлений!? А ведь не сегодня-завтра и с таких спрос будет – грабли уже наготове.

Александр Рогожин, работающий пенсионер

Письма в редакцию можно присылать по почтовому или электронному адресам, указанным в выходных данных газеты. Редакция может публиковать письма и сообщения с форума газеты в сокращенном виде. Просьба указывать имя, фамилию, город и место работы.