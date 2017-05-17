Статья опубликована в № 4322 от 17.05.2017 под заголовком: Прецедент на 1 млрд
Прецедент на 1 млрд
- Иван Песчинский
- / Ведомости
Иск в Арбитражный суд Москвы «Уралкалий» подал в феврале, судя по картотеке арбитражных дел. ФНС доначислила компании 980 млн руб., потому что считает, что «Уралкалий» занизил базу налога на прибыль с помощью сделки с взаимозависимыми лицами. «Уралкалий» оспаривает это решение, заседание по делу состоится 1 июня.
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