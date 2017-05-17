Имущество «Газпрома» на Украине начнут арестовывать

Государственная исполнительная служба Украины открыла производство по взысканию штрафа антимонопольного комитета в размере 172 млрд грн с «Газпрома» и аресту его имущества на территории страны, сообщил представитель комитета Михаил Новицкий. Интерфакс

Кувейт поддержал продление сокращения добычи нефти

Кувейт присоединился к Саудовской Аравии и России, которые согласились продлить режим сокращения добычи нефти до конца I квартала 2018 г., – это необходимо, чтобы сократить мировые запаса до среднего уровня за последние пять лет, сообщил министр нефти страны Иссам Альмарзук. Позитивные сигналы появились в апреле и мае, когда месячные отчеты зафиксировали значительное падение мировых запасов, пояснил он. Россия и Саудовская Аравия выступают за продление сокращений на девять месяцев. Члены ОПЕК и не входящие в картель страны примут решение о сокращении 25 мая. Bloomberg

Такси заменят собственные автомобили

Количество тех, кто считает приложения, позволяющие вызвать такси или объединиться с другими людьми для поездки, реальной альтернативой собственному автомобилю, выросло до 34% с 29% в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные Capgemini, которая провела опрос 8000 человек в таких странах, как Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Италия, Китай, США и Франция. Опрос также показал, что доля людей, готовых рассмотреть пользование сервисом по вызову машины, увеличилась за последние два года с 34 до 50%. Реальная смена предпочтений в пользу отказа от своего автомобиля «ближе, чем мы думаем», и может всерьез ударить по бизнес-модели автопроизводителей, указывает Capgemini. FT

Дети Мамута увеличили долю в Polymetal

Lynwood Capital Management Fund увеличила долю в Polymetal до 4,09%, сообщила Polymetal. На 14 марта доля Lynwood в Polymetal составляла 3,52% и ее бенефициарами значились трое детей Александра Мамута: Николай, Петр и Эсфирь. Сам Мамут на 14 марта владел 6,54% Polymetal через Vitalbond Limited. Его текущая доля не раскрывается. Интерфакс

«Ютэйр» планирует рост на 20%

«Ютэйр» (третий авиаперевозчик России) планирует увеличить перевозки пассажиров в 2017 г. на 15–20%, заявил гендиректор авиакомпании Андрей Мартиросов. В 2016 г. «Ютэйр» перевезла 6,65 млн пассажиров (+20,1% к 2016 г.). Интерфакс