Статья опубликована в № 4322 от 17.05.2017 под заголовком: Не выкуп, а компенсация ущерба

Не выкуп, а компенсация ущерба

Тельмамская ГЭС подала встречный иск к ЦБ, который стал на сторону миноритариев «Иркутскэнерго». Но сами миноритарии решили требовать возмещения ущерба, а не выкупа акций

«Евросибэнерго» (входит в En+ Олега Дерипаски) продолжает бороться за право не объявлять выкуп миноритариям «Иркутскэнерго». В четверг Тельмамская ГЭС (входит в «Евросибэнерго») подала иск к Центральному банку. Компания оспаривает его решение о привлечении ее к административной ответственности, вынесенное после обращения одного из миноритариев «Иркутскэнерго». Первое заседание по делу состоится 14 июня, его материалов пока нет. Представитель ЦБ от комментариев отказался. Представитель «Евросибэнерго» не ответил на запрос.

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