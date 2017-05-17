Visa объявила, какие российские банки работают с Android Pay

Visa определилась с банками, которые будут работать с сервисом бесконтактных платежей Android Pay на территории России. Как отмечается на сайте Visa, в список таких кредитных организаций вошли Альфа-банк, Райффайзенбанк, «МТС банк», «Тинькофф», «ВТБ 24», Сбербанк, «Открытие» и «Ак барс». Чтобы воспользоваться сервисом, нужно установить приложение Android Pay из Google Play и внести данные кредитной или дебетовой карты Visa. Запуск Android Pay должен был состояться 16 мая, но был перенесен на 23 мая, рассказали два собеседника «Ведомостей» на банковском рынке. Интерфакс, Ведомости

МБА готовится к приватизации

Международный банк Азербайджана (МБА) после завершения реструктуризации долгов начнет подготовку к приватизации, заявил предправления банка Халид Ахадов. «23 мая мы проведем обсуждения с зарубежными кредиторами о том, когда и на каких условиях реализуется план реструктуризации», – сообщил он. Правительство Азербайджана приняло решение временно приостановить выплаты МБА по обязательствам перед иностранными кредиторами в иностранной валюте. При этом правительство разместило в банке депозиты на сумму $1,3 млрд и 70 млн манатов, чтобы поддержать его ликвидность. Кроме того, государство приобрело токсичные активы банка в размере $10 млрд. Интерфакс

Иностранные инвесторы вложились в ОФЗ

Зарубежные инвесторы в январе – марте вложили в ОФЗ 270 млрд руб., говорится в докладе ЦБ «Финансовое обозрение: условия проведения денежно-кредитной политики». В марте приток инвестиций оказался рекордным – 159 млрд руб. Спрос вызван сохранением высоких рублевых ставок и снизившейся курсовой волатильностью, еще один фактор роста спроса – возросший глобальный спрос на рисковые активы. Banki.ru